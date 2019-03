Duurzaam kweken van vis

„Om een duurzame kweekmethode op te zetten, moet je compleet van nul af aan beginnen”, legt directeur Maiman uit. „Een van de grootste verschillen met traditionele viskweek op het land is dat wij dagelijks 40% van het water in de bassins verversen. Hierdoor kan de vis groeien zonder dat we antibiotica, vaccins en pesticiden hoeven te gebruiken.”

Filteren

De bassins in de Nederlandse kwekerij zijn gevuld met water uit de Oosterschelde. „Voor het de bassins instroomt, verwarmen we het water en filteren het met UV om bacteriën te doden” vertelt de in Israël geboren Maiman. „Een mechanisch filter verwijdert zeewier en andere zaken.”

Ook het gebruikte water wordt gefilterd en vervolgens afgekoeld terug de Oosterschelde ingepompt. „Dat is gunstig, omdat ons water veel nutriënten bevat”, benadrukt Maiman. „Oesters en mossels profiteren van dit met voedingsstoffen verrijkte water.” De uitwerpselen van de vissen die uit het water gezeefd worden, komen als mest op landbouwgrond terecht.

Toekomst

Maiman kwam een aantal jaren geleden in aanraking met duurzaam viskweken in zijn toenmalige functie als vice president business development bij Merhav, een Israëlisch bedrijf in projectmanagement. „Mij was meteen duidelijk dat dit de toekomst was. De vraag naar vis neemt wereldwijd toe, maar door overbevissing is er steeds minder wilde vis beschikbaar. Zowel viskweken op zee als op het land hebben een slecht imago vanwege de schade die wordt toegebracht aan de omgeving en het gebruik van medicatie.”

Zijn werkgever wilde echter niet investeren in het project waarop Maiman besloot zijn baan op te zeggen en het zelf te gaan opzetten. Hij had een duidelijke visie voor ogen, alleen ontbrak het hem aan kennis over vissen. Zijn ontmoeting met Kees Kloet bracht de plannen in een stroomversnelling. „Kees is een expert op het gebied van viskweek op land. Hij had zelfs al een keer geëxperimenteerd met de kweek van yellowtail.” Deze tonijnachtige vis komt in het wild alleen voor in subtropische wateren.

Bewust

De oprichters van Kingfish Zeeland hebben meer dan €20 miljoen aan investeringsgeld opgehaald waarna in Kats een duurzame kwekerij is opgezet die geheel draait op groene energie uit wind, zon en biogas. Er is bewust gekozen voor de kweek van Dutch Yellowtail, omdat het een vis in het duurdere segment is die door zijn stevige structuur en milde smaak op vele manieren te bereiden is. „Onze kweekmethode is nu nog duurder dan kweken op de traditionele manier. Vandaar dat onze vis ook duurder is. Maar steeds meer mensen zijn bereid om extra te betalen voor gezonde voeding.”

Tesla

Maiman gaat ervanuit dat de kweekmethode van Kingfish over enkele jaren ook toegepast gaat worden bij goedkopere vissoorten. En dat andere kwekers de methode overnemen. „Tesla is ook begonnen met een high-end versie, maar brengt inmiddels ook minder dure varianten op de markt.”