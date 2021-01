Wall Street gebukt onder zwakte Apple en Tesla; GameStop topper

De Dow Jones-index eindigde 2% lager op 29.981 punten. De S&P500 koerst 1,9% lager naar 3714, 2 punten. Techbeurs Nasdaq moet 2% afstaan op 13.070 punten.

Bij beleggers in Amerika is het optimisme getemperd mede doordat de Federal Reserve bij het rentebesluit liet weten dat de lockdowns het herstel van de economie in de weg zitten. De terughoudendheid bij bedrijven over de prognose speelt het sentiment eveneens parten.

Afkoeling Tesla

Ook de coronazorgen komen weer bovendrijven. Het coronavaccin van farmacieconcern Johnson Johsnon (-3,6%) is beduidend minder effectief dan van branchegenoot Pfizer (+0,1%).

Tesla duikt na een hogere start 5% omlaag. Na de publicatie van de jaarcijfers eerder deze week is de rally van de fabrikant van elektrisch wagens aardig afgekoeld.

Apple laat nog eens 3,7% liggen. Een dag eerder moest de smartphonefabrikant al flink terrein prijsgeven.

GameStop springt bijna 70% omhoog naar $328,24. Door de beperking zakte het aandeel donderdag nog flink in. Door een gezamenlijke acties van beleggers op social media won de gameketen die nog met fysieke winkels werkt in één week tijd 1000% aan beurswaarde.

AMC Entertainment is goed voor een koerssprong van 54,5%. De hard opgelopen koers gaf investeerder Silver Lake een goed moment om $600 miljoen schuld om te zetten in aandelen. Door de coronacrisis zit de keten in financieel zwaar weer omdat bioscopen ofwel dicht zijn, ofwel alleen onder strenge voorwaarden open mogen.

Chevron glijdt 4,3% onderuit. Het olie- en gasconcern heeft vorig jaar rake klappen gehad van de coronacrisis en de daardoor fors gedaalde olieprijzen.