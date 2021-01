’Wall Street met dip Tesla op weg naar bedrukt begin’

De futures in de VS wezen voor vanmiddag op lagere openingen tot 1% voor de belangrijkste graadmeters.

Bij beleggers in Amerika is het optimisme wat getemperd mede doordat de Federal Reserve bij het rentebesluit liet weten dat de lockdowns het herstel van de economie in de weg zitten. De terughoudendheid bij bedrijven over de prognose speelt het sentiment eveneens parten.

Afkoeling Tesla

Ook de coronazorgen komen weer bovendrijven. Het coronavaccin van farmacieconcern Johnson Johsnon is beduidend minder effectief dan van branchegenoot Pfizer.

Tesla gaat naar verwachting de neergaande lijn vervolgen. Na de publicatie van de jaarcijfers eerder deze week is de rally van de fabrikant van elektrisch wagens aardig afgekoeld.

Ook Apple is op weg naar een lagere opening. Een dag eerder moest de smartphonefabrikant al flink terrein prijsgeven.