Prijs bestaande koopwoningen in 2019 met 6,9% gestegen

De prijsstijging in december was hoger dan in de vier voorgaande maanden. In het vierde kwartaal bleef de groei tot 6,2% beperkt. Overigens was de stijging in geheel 2018 nog 9%.

Meer verkocht

Het Kadaster maakte ook bekend dat het aantal verkochte woning in december 22.573 bedroeg. Dat is ruim 16% meer dan een jaar eerder. In 2019 zijn 218.595 woningen verkocht. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2018.

Prijzen op records

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In november en december 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 42% hoger.