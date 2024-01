Over de nieuwe cao is lang onderhandeld. Vlak voor kerst zaten de gesprekken muurvast en dreigden de vier betrokken vakbonden met harde acties. Ze sloten stakingen niet uit. Uiteindelijk werd besloten aan het begin van het nieuwe jaar toch verder te praten. Dat leidde dinsdagmorgen na een marathonzitting tot een positief resultaat.

Poen

Volgens bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor is het nu aan de leden is om te beslissen of ze de cao-deal genoeg vinden. ,,Als het om de poen gaat vinden ze het misschien matig. Iedereen krijgt er bruto €240 per maand bij. Dat betekent dat de laagstbetaalden er verhoudingsgewijs het meest op vooruitgaan. Gemiddeld kom je uit op een loonstijging van 6,6%. Maar tram- en busbestuurders in Den Haag kregen er eind vorig jaar meer bij. Daar kijken ze wellicht ook naar.”

De bonden zijn wel tevreden met de belofte van de NS-directie dat uitzendkrachten voortaan na anderhalf jaar een contract krijgen. Een unicum is volgens Janssen dat er een menstruatieverlof is afgesproken, plus gratis menstruatieproducten. ,,Voor machinisten van boven de vijftig is dat misschien niet van belang, maar voor alle vrouwen wel. Als er in een trein geen wc-papier is, staat iedereen op zijn achterste benen.”

Verder worden in de nieuwe cao een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd. Zo wordt de reiskostenvergoeding voor NS-personeel verhoogd en hoeven straks minder werknemers dan nu het geval is na hun 63ste nog nachtdiensten te draaien. Nu geldt dat al voor oudere machinisten, maar bijvoorbeeld niet voor monteurs.

Werktijden

Een belangrijke wens van de bonden was ook dat de pakweg 20.000 NS-medewerkers meer invloed zouden krijgen op hun werktijden. NS heeft toegezegd een onderzoek te gaan doen naar zelf-roosteren en andere maatregelen om mensen meer grip op hun diensten te geven. Tegelijkertijd volhardt de directie in haar tegenstand tegen het automatisch koppelen van de lonen aan de prijzen.

De lopende NS-cao werd pas bereikt na stakingen. Eerst reden alleen treinen in bepaalde regio's niet, daarna volgde in augustus 2022 een landelijke staking. Uiteindelijk kregen NS-werknemers een salarisverhoging van 5% in 2022 en van nog eens 3,45% afgelopen jaar. Verder ontving iedere fulltimer een eenmalige uitkering van €1000.