SnowWorld klaar met zonnepanelenproject

Zoetermeer - SnowWorld heeft zijn grote zonnepanelenproject afgerond. Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de dakconstructie van de skipiste waarop de 10.000 zonnepanelen in SnowWorld Landgraaf zijn gemonteerd. Op het dak van de hal in Zoetermeer werden eerder al ruim 3000 zonnepanelen aangebracht.