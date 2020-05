Fed waarschuwt voor langdurige crisis

Dat zei Jay Powell, president van de Federal Reserve, zondag tegenover CBS News. „Voor herstel van de economie is nodig dat mensen weer vol vertrouwen zijn”, zei de centrale bankier. „En dat kan duren totdat er een vaccin is.” Vorige week daalden de beurzen flink toen Powell ook al benadrukte hoe onzeker de economische situatie is.

„Ervan uitgaand dat er geen tweede golf van het coronavirus komt, denk ik dat de economie zich herstelt gedurende de tweede helft van dit jaar”, aldus Powell. Voordat de economie weer helemaal op krachten is, duurt nog even. Over een volledig herstel zei hij: „Dat zal even tijd kosten. Ik denk dat zich dat uitstrekt tot het einde van volgend jaar, maar we weten dat niet zeker.”

De Amerikaanse centrale bankier zei vorige week dat er misschien ’aanvullende beleidsmaatregelen’ nodig waren van de Fed en van de overheid. De werkloosheid was in april opgelopen tot bijna 15%. Meer dan 36 miljoen Amerikanen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Donderdag wordt bekend hoeveel werklozen er weer bij zijn gekomen in een week.