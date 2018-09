Belegger scoort moeilijk met voetbalclubs

Het aandeel Juventus werd in de afgelopen handelsdagen massaal omarmd door Italiaanse beleggers. De mogelijke komst van Ronaldo die naar verwachting binnenkort zijn entree gaat maken bij de Italiaanse topclub gaf voeding aan de hoop op een uitbreiding van de successen in de lucratieve Champions League. Daarnaast is het merk Ronaldo zeer interessant als uithangbord voor commerciële doeleinden. De waarschijnlijke overgang van Ronaldo kan de voetbalcarrousel in gang gaan zetten voor andere topspelers naar al dan niet beursgenoteerde clubs.

Salarissen

Volgens econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) moeten beleggers zich er goed van bewust zijn dat voetbal een aparte bedrijfstak is. „Aan de operationele kant zijn er de hoge vaste lasten aan salarissen en de inkomsten uit kaartverkoop. De transferopbrengsten en het succes in de Europese competitie zijn echter doorslaggevend voor het resultaat.”

De combinatie voetbal en beleggen is echter bepaald geen garantie voor succes. De Stoxx Europe Football Index, een mandje met beursgenoteerde Europese voetbalteams, heeft na de opmars bij het begin van 2016 halverwege 2017 de weg omlaag weer ingeslagen. Een scala aan beursgenoteerde voetbalclubs uit een groot aantal landen, zoals het Schotse Celtic, het Poolse Ruch Chorzow en diverse Deense- en Turkse voetbalverenigingen lijkt een waarborg voor een zeer grillig verloop van de beursgraadmeter.

Onzekerheid

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is het lastig om beursgenoteerde voetbalclubs serieus te benaderen. „In de eerste plaats hebben aandeelhouders niets te zeggen bij de club en stroomt er geen geld naar aandeelhouders toe in de vorm van dividend. Ook is het moeilijk om een fundamentele analyse op voetbalclubs los te laten vanwege de grote onzekerheid over de vaste stroom aan verdiensten. In het ene seizoen kunnen de transferopbrengsten hoog zijn en een jaar later weer een stuk minder. Bovendien is de verhandelbaarheid van voetbal-aandelen zeer laag.”

Manchester United is een mooi voorbeeld dat rendement en voetbal goed samen kunnen gaan. De koers van de Britse voetbalclub is na de beursgang van 2012 op Wall Street bijna 60% gestegen. Met een recordomzet van €658 miljoen in het seizoen 2016/2017 en een winst van €44 miljoen kan Manchester United ook prima rapportcijfers overleggen aan beleggers. Westerterp benadrukt dat de club van de succestrainer José Mourinho vanwege de hoge vaste tv-opbrengsten in de Premier League speculatief het meest in aanmerking zou kunnen komen om in de portefeuille op te nemen. „Het liefst zou ik echter willen deelnemen in een consortium dat de voetbalrechten heeft van een relatief jonge voetbaltopper, zoals Neymar, gelet op het commerciële succes.”