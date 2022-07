Duitse belangenclub klaagt Tesla aan: claimt misleiding over klimaat en privacy

Volgens de Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) verzwijgt de Amerikaanse producent van elektrische auto’s dat een bewakingsfunctie strijdig is met privacywetgeving. Ook zou Tesla te hoog opgeven van de klimaatvoordelen die de verkoop van de stekkerauto’s oplevert.

De VZBV valt over een functie die de diefstal van Tesla’s moet voorkomen. De belangenclub stelt dat het voor Tesla-rijders vrijwel onmogelijk is die in te schakelen zonder privacywetten te overtreden, terwijl ze daar niet over worden geïnformeerd. Meerdere camera’s in de auto’s houden de omgeving namelijk in de gaten, waarbij opnames soms worden opgeslagen. Gefilmde voorbijgangers zouden daarvoor toestemming moeten geven.

Gevolgen

Tesla is volgens de VZBV ook niet eerlijk over de gevolgen voor de CO2-uitstoot van Tesla’s activiteiten. Waar het concern in reclames schermt met een CO2-uitstoot van ”0 gram per kilometer” en het versnellen van duurzaam vervoer, kunnen andere autofabrikanten dankzij Tesla broeikasgassen blijven uitstoten.

Tesla verdient namelijk veel geld met de verkoop van emissierechten, die het krijgt voor zijn eigen duurzaamheid, aan fossiele branchegenoten. De consumentenclub klaagt dat Tesla mensen die een auto van het merk kopen daar pas op pagina 30 van een online verkrijgbaar Engelstalig milieurapport informatie over kunnen vinden.