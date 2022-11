Wat verdient een... ongediertebestrijder?

’Gevaar van de wolf onderschat’

Niko Koffeman (Partij van de Dieren) was in het programma Jinek en sprak over de aanwezigheid van de wolf in het Nederlandse landschap. Als dierenactivist bekommert hij zich niet bepaald om het dierenleed dat de wolf aanricht onder schapen, kalveren, koeien en paarden, vindt J. Werkhoven