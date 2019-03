Groen licht voor windpark Eneco

De nieuwe joint venture voor de projecten met de namen Seastar en Mermaid levert geen problemen met de EU-concurrentiewetgeving op, meent Brussel.

Het Belgische Otary is actief in de ontwikkeling, bouw en het beheer van windprojecten op zee. Eneco zet steeds meer in op de productie en levering van duurzame electriciteit via zon- en windparken.

Behalve in Nederland en België is Eneco ook nog actief in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de thuismarkt heeft het bedrijf 2,1 miljoen klanten. In de andere landen gaat het niet om directe energielevering, maar heeft de onderneming onder meer wind- en zonneparken.