Banenfeest op Wall Street

De Dow Jones-index en de S&P 500 sloten respectievelijk 0,4% en 0,9% hoger. Technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,3% in de plus.

De werkgelegenheid in de VS is vorige maand met 213.000 nieuwe banen harder toegenomen dan economen in doorsnee hadden voorspeld. Uit het banenrapport bleek ook dat de loongroei wat lager uitviel dan verwacht. Dat geeft ruimte aan de Federal Reserve om de rente in de VS te gaan verhogen. Tegelijkertijd zorgt de bescheiden inflatie ervoor dat de centrale bank dit niet overhaast hoeft te doen.

Handelsconflict

Ook duidelijk werd dat het handelsconflict tussen de VS en China nu echt escaleert. De Amerikanen voerden vrijdag heffingen op Chinese producten met een totale waarde van $34 miljard in, waarna Peking met gelijke maatregelen terugsloeg. Inmiddels heeft ook Rusland zich in de handelsoorlog gemengd, door importheffingen op Amerikaanse producten af te kondigen.

Op Wall Street was Biogen een opvallende stijger. De biofarmaceut presenteerde met branchegenoot Eisai bemoedigende resultaten van een gezamenlijk Alzheimer-onderzoek. Biogen schoot 19,6% omhoog.

