Mes in topbeloning Apple-baas Tim Cook: bijstelling naar $49 miljoen

Toch wordt Cook nog steeds rijkelijk beloond. Hij zou als hij aan de nodige doelen voldoet nog altijd 49 miljoen dollar tegemoet kunnen zien.

Aandelenpakketten

Omgerekend gaat het om ruim 45 miljoen euro. Dit wordt dan voornamelijk uitgekeerd in de vorm van aandelenpakketten. Apple is ook een erg winstgevend bedrijf. In het eind september afgesloten boekjaar kwam de nettowinst uit op bijna 100 miljard dollar.

Apple heeft de afgelopen tijd wel kritiek gekregen van meerdere grote beleggers over de enorme compensatie voor Cook. ISS, een toonaangevend adviesbureau in de financiële wereld, klaagde daarbij dat de helft van de beloning eigenlijk niet afhing van prestatiedoelen maar dat hij die bonus sowieso zou krijgen. Een meerderheid van de aandeelhouders stemde vorig jaar wel in met de beloningsvoorstellen van Apple.