'Wall Street staat voor hogere opening'

Handelsvertegenwoordigers zouden dit weekend een "constructief" gesprek hebben gehad over de eerste fase van de handelsdeal die momenteel wordt uitonderhandeld. De Chinese centrale bank verraste op zijn beurt met het verlagen van de zogenoemde zevendaagse reporente. Dit zorgde voor speculatie over meer stimuleringsmaatregelen voor de Chinese economie.

De positieve geluiden zullen met name bedrijven in de chipsector op Wall Street een duwtje in de goede richting geven. Chipbedrijven als Nvidia, Micron Technology en AMD zijn doorgaans uiterst gevoelig voor handelsperikelen. Chinese bedrijven als Alibaba en Baidu, die een notering hebben in New York, stonden voorbeurs op winst.

HP

Veel aandacht zal maandag ook uitgaan naar computer- en printerfabrikant HP. Dat bedrijf wees een ongevraagd overnamebod van kopieermachine- en printerfabrikant Xerox af. HP wees onder meer op de schuldenberg die een deal zou opleveren.

Cosmeticaproducent Estée Lauder maakte op zijn beurt bekend de aandelen van het Zuid-Koreaanse Have & Be die het nog niet bezit over te nemen. Estée Lauder betaalt 1 miljard dollar voor twee derde van de stukken.

Automakers Ford en Tesla staan ook in de schijnwerpers. Ford maakte de komst van een elektrische Mustang SUV bekend. Met dat model wil het onder meer de concurrentie aangaan met Tesla.

Boeing

Ook is er bovengemiddelde belangstelling voor de luchtvaartsector. In Dubai is momenteel een grote luchtvaartshow aan de gang. Luchtvaartbedrijven gebruiken dergelijke shows doorgaans om grote deals aan te kondigen. Vliegtuigmaker Boeing zag een grote bestelling van Etihad Airways deels geannuleerd worden.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie vrijdag 0,8 procent hoger op 28.004,89 punten. Het was voor het eerst dat de grens van 28.000 punten werd doorbroken. De brede S&P 500 won ook 0,8 procent, tot 3120,46 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging met 0,7 procent omhoog naar 8540,83 punten.