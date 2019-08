Sony koopt maker game Spiderman

Ⓒ AFP

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Techreus Sony neemt game-ontwikkelaar Insomniac Games over. Dat bedrijf is onder meer de maker van de Spiderman-game. Sony is er alles aan gelegen concurrerend te blijven. Om die reden richt het bedrijf zich op ontwikkelaars. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.