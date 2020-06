Prijsvrij Vakanties stopt met vouchers

Volgens Prijsvrij-directeur Marc van Deursen hebben zowel zijn bedrijf als klanten last van de vouchers. „De consument verliest een groot deel van zijn keuzevrijheid en het beschadigt gezonde reisbedrijven zoals Prijsvrij. Het levert een stortvloed aan klachten en logistieke problemen op. Zeker nu er veel onzeker is, voelen mensen niets voor het doen van betalingen om vervolgens afgescheept te worden met een voucher.”

Van Deursen zegt dat hij indertijd pas akkoord is gegaan met de voucherregeling onder druk van brancheorganisatie ANVR. „Al snel daarna begon het op alle vlakken te wringen.” Volgens Van Deursen verstoort de voucherregeling de concurrentie en marktwerking. Hij stelt dat de grootste reisbedrijven zo de omzet binnenboord willen houden. Bovendien kunnen deze bedrijven hun klanten last minute omboekgaranties bieden, doordat zij de hele vakantieketen zelf in handen hebben, aldus Van Deursen.

Prijsvrij stopt alleen met de vouchers voor de eigen reizen onder het merk Sunmix. Klanten met een Sunmix-reis die vertrekken in de maanden juli en augustus krijgen, wanneer hun vakantie door de coronacrisis geannuleerd moet worden, hun geld terug in plaats van een voucher.