Rechtbank: Vivendi mag stemmen bij Mediaset

Mediaset wil zijn Italiaanse activiteiten en een meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, dat op papier in Nederland zou zijn gevestigd. Dat zou schaalvoordelen opleveren in de strijd met mediareuzen als Disney en Netflix. Op 4 september is hierover een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Vivendi is tegen de stap om dat die de macht van de familie Berlusconi zou vergroten en de belangen van andere aandeelhouders zou schaden.

Mediaset, waarin Vivendi een belang heeft van ongeveer 29 procent, diende onlangs een klacht in bij de Italiaanse marktwaakhond. Daarin beschuldigde het Vivendi van het lekken van informatie met het oog op het doorkruisen van bedrijfsherstructureringsplannen.