David Beckham maakt dit jaar beursdebuut

Guild Esports, waar Beckham mede-eigenaar van is, speelt een zeer actieve rol op de markt van online spelletjes. Vooral na de uitbraak van de coronacrisis is de belangstelling voor het online gamen enorm gestegen. Zo trekken toernooien gespeeld via internet meer publiek dan bijvoorbeeld de Tour de France of Wimbledon.

Het Britse gamingbedrijf wil in totaal 20 miljoen pond bij beleggers ophalen. Daarbij wordt 40% van de aandelen naar de beurs gebracht. De totale waarde van Guild Esports bedraagt 50 miljoen pond.

Beckham die naast zijn prestaties op het voetbalveld bij onder meer Manchester United en Real Madrid ook enorm in de belangstelling kwam te staan door het huwelijk met de voormalige popster Victoria Adams, heeft al meer commerciële activiteiten opgezet. Zo lanceerde hij onder meer een lijn met onderbroeken. Daarnaast was Beckham blikvanger in een tv-campagne van Vodafone. Zijn totale vermogen wordt geschat op €185 miljoen.

Deze week kwamen de Beckhams ook nog negatief in de publiciteit. Volgens de Britse krant The Sun zouden zij in maart besmet zijn geraakt met corona, maar korte tijd daarna toch nog een vliegreis naar Amerika hebben gemaakt.