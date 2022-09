Oprichter betaalbedrijf Mollie investeert in ’uit eten zonder geld’

Bij de oprichting in 2017 introduceerde het platform vooruitbetalingen bij reserveringen als oplossing voor no-shows. Met het nieuwe groeikapitaal willen Formitable en Mol zich onder meer richten op een systeem voor restaurants en haar klanten, waarbij na reservering en het bezoek, de betaling zonder interruptie plaatsvindt.

Achteraf betalen

Formitable-ceo Raymond Wilders: „Na een etentje wil je niet de rekening vragen, lang wachten en dan pas betalen. Medewerkers ervaren bovendien regelmatig problemen met cash geld, niet werkende betaalkaarten of uitvallende pinkastjes. Met deze nieuwe technologie kunnen gasten straks, simpel gezegd, zonder geld uiteten.” De betaling verloopt achteraf via de Table app waar gasten ook het restaurant reserveren.

Meer dan drieduizend restaurants in vijftien Europese landen maken al gebruik van de reserveringsoplossing van Formitable. Met het nieuwe kapitaal richt de scale-up zich op verdere internationale expansie. Daarbij is het de ambitie om in Scandinavië en Duitsland marktleider te worden, en vervolgens in de rest van Europa.