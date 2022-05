Premium Het beste van De Telegraaf

Energiereus waarschuwt voor zware winter vol besparingen Shell slaat alarm: ’Vervanging gas is niet geloofwaardig’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Gasreus Shell gooit de knuppel in het hoenderhok. Bij een Russische gasboycot moet ons land ongekend besparen op het energieverbruik. Een alternatief voor Russisch gas is er met het sluiten van het Groningen-veld nu nog onvoldoende in de markt. En wat er te koop is wordt schreeuwend duur verkocht, zegt de Nederlandse topman Ben van Beurden van het inmiddels volledig Britse concern vanuit zijn kantoor in Londen.