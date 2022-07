Gasbesparingsplan EU stuit op weerstand lidstaten

Premium Buitenland

Ondankbaarheid is Super-Mario’s loon

„Italië regeren is niet moeilijk, het is nutteloos.” Wie weet zal de Italiaanse premier Mario Draghi een ogenblik hebben gedacht aan het in Italië bekende citaat dat doorgaans wordt toegeschreven aan de fascistische dictator Benito Mussolini. Overigens heeft niemand ooit zo lang in Italie geregeerd ...