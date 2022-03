Premium Het beste van De Telegraaf

Gemeente draait op voor miljoenenoverschrijding Hoogspanning om Floriade Almere

Door Yteke de Jong en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Dronefoto van het Floriade terrein. Over minder dan 100 dagen gaat de Floriade Expo 2022 van start. Op de wereldtuinbouwtentoonstelling tonen exposanten uit binnen- en buitenland duurzame en groene oplossingen voor steden. Ⓒ ANP / HH

De Floriade in Almere moet onder hoogspanning toewerken naar een opening over drie weken. Corona is een grote spelbreker geweest in de aanloop naar het evenement, waardoor de gemeente nu aankijkt naar een overschrijding van €17 miljoen, die terugverdiend moet worden met de kaartverkoop. Over drie weken wordt de prestigieuze wereldtuinbouwtentoonstelling geopend door koning Willem-Alexander.