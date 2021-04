’Bij optimisme bedrijven kan beurszon blijven schijnen’

Premium Geld

Dik gevulde spaarrekening kost steeds meer dan zij oplevert

Meer belasting betalen over je spaargeld dan dat je profiteert van de rente-opbrengsten van datzelfde spaargeld. Het gebeurt bij 85% van spaarders die over hun vermogen uit 2020 in box 3 met de Belastingdienst moeten afrekenen.