Netflix-topman doneert $120 miljoen aan zwarte scholen

Het United Negro College Fund, Spelman College en Morehouse College ontvangen ieder $40 miljoen van Hastings en zijn vrouw Patty Quillin. Het is volgens de organisaties de grootste schenking ooit.

Miljardair Hastings, met een privévermogen van $4,7 miljard, doet de gift na weken van demonstraties, vernielingen en rellen sinds de gewelddadige dood op 25 mei van George Flloyd, de zwarte Amerikaan die door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minnesota om het leven kwam.

Hastings, met Marc Randolph de grondlegger van de online videostreamdienst Netflix, zette in 2016 een onderwijsfonds ter waarde van $100 miljoen, geld dat vooral naar ondersteuning van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse studenten ging.

’Historische rol’

De ondernemer investeert dit keer in zogeheten HBCU’s, Historically Black Colleges and Universities, de zwarte hogescholen en universiteiten, opgericht na invoering van de Higher Education Act van 1965, met de bedoeling om de Afro-Amerikaanse gemeenschap in ontwikkelingskansen te ondersteunen.

„Omdat er in Amerika zoveel sociaal isolement bestaat, is er in de blanke gemeenschap - zeker in mijn gemeenschap - minder besef van de rol die HBCU’s de afgelopen 150 jaar hebben gespeeld”, zegt de ceo van het bedrijf met dit jaar 183 miljoen betalende klanten in 190 landen.

De Amerikaan riep iedereen op na te denken hoe zij zich tegen discriminatie kunnen keren. Hastings was voor zijn werk bij Netflix vanaf 1997 zelf docent aan Bowdoin College, hij coceerde wiskunde in Swaziland via het Peace Corps.

Sinds 1998 financiert de topman van het concern met vorig jaar $20,1 miljard omzet onderwijsinstituten en is de Amerikaan lid van de California Board of Education.

iPhone-maker Apple kondigde op 4 juni aan, naast bestaande steunprogramma’s, nog eens $100 miljoen te doneren voor onderwijs aan minderheden. De Los Angeles Times wees er op dat veel technologiebedrijven in Californië zoals Apple juist achterblijven bij het aannemen van gekwalificeerde minderheden in bedrijven.

Basketbal-legende Michael Jordan en zijn bedrijf Jordan Brand stelden op 6 juni de komende tien jaar $100 te doneren in organisaties die zich sterk maken voor gelijkheid tussen de rassen, voor sociale rechtvaardigheid en meer onderwijskansen.