Premium Binnenland

’Wereldwijd kernenergie en wij stoken hout’

Hoe kon het zo misgaan met het Klimaatakkoord? Dat is over vier, vijf jaar de centrale vraag in een parlementaire enquête, voorzien Olguita Oudendijk en André Wakker. „Met de Green Deal en het Klimaatakkoord lossen we het klimaatprobleem niet op. Het roer moet snel om.”