Stap voorwaarts in verduurzaming bouw

9% van de wereldwijde CO2-uitstoot is het gevolg van de productie van beton, vooral vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om cement te maken. „Nu wordt beton na het sloopwerk op locatie tot gruis vermalen en vervolgens hoofdzakelijk als ondergrond voor wegen gebruikt. Wij brengen het beton naar de fabriek bij De Rutte Groep in Amsterdam, die hier onder meer het cement volledig uithaalt”, meldt oprichter Michel Baars van New Horizon Urban Mining.

Baars benadrukt dat beton hierdoor niet duurder wordt. „De maatschappij bespaart feitelijk zelfs €200 miljoen als heel Nederland over gaat. Aan CO2 hangt immers een prijskaartje en wij kunnen de uitstoot van de betonproductie met 80% verminderen.”

Hij constateert veel interesse bij woningcoöperaties en vastgoedinvesteerders. „Bouwbedrijven tonen zich terughoudender. Maar zij zullen uitvoeren wat hun opdrachtgevers verlangen.”

Eerder introduceerde New Horizon Urban Mining al circulaire bakstenen en circulair gips. „En in augustus gaat een fabriek oude dakpannen gebruiken om er nieuwe van te maken. Juist deze combinatie maakt het een interessant verdienmodel”, meldt Baars.

Voorlopig ligt de focus op Nederland. Baars: „Maar wij verwachten onze kennis ook te kunnen exporteren. Een Zwitsers bedrijf heeft al aangegeven in een machine te willen investeren.”

Dat een bedrijf met slechts twaalf personeelsleden circulair beton op de markt brengt, is volgens de oprichter niet heel opmerkelijk. „Ik kom niet uit de bouwsector en heb daarom niet te maken met gevestigde belangen. Traditionele partijen hadden te weinig prikkels om deze stap te zetten.”