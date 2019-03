Ouderen zetten hypotheek tot hun negentigste vast

Dat betekent dat ze tot ver na hun tachtigste of zelfs negentigste zeker zijn van een lage hypotheekrente. De gemiddelde 30-jaarsrente stond afgelopen week op 2,99% met Nationale Hypotheekgarantie. Vaak gaat het dan ook nog om aflossingsvrije hypotheken.

Mark de Rijke van de Hypotheekshop spreekt van een „logische keuze” die ouderen maken. „Je weet als je de hypotheek afsluit, dat je die kunt blijven betalen. Die rust is belangrijker dan het kleine voordeeltje dat je krijgt door voor een korte rentevaste periode te kiezen”.

Niet alleen de lage rente speelt een rol, ook de veranderde regels zijn van belang. Tot voor kort was het voor veel vijftigers en zestigers vrijwel onmogelijk om in de tien jaar voor hun pensionering, of daarna, een hypotheek af te sluiten, omdat geldverstrekkers dan rekening moesten houden met hun pensioeninkomen. Omdat dat inkomen doorgaans veel lager ligt dan het inkomen van het werkende leven, is dat funest voor de maximale leensom.

Sinds vorige maand is dat anders: geldverstrekkers hoeven niet meer met fictieve lasten te gaan rekenen, maar mogen gewoon kijken naar het bedrag dat iemand echt maandelijks moet gaan betalen. Dat betekent dat het voor veel ouderen ineens wél mogelijk wordt om van hun grote gezinswoning naar een kleiner appartement te verhuizen.

„Ouderen willen dan een hypotheek die rust en stabiliteit biedt”, zegt Almar Scholtus van ’t Zeeuwse Hypotheek Huis. „Dus zelfs geen 20 jaar rentevast, want dan zou je op je 72e ineens geconfronteerd kunnen worden met een verdubbeling van de rente.”

Volgens Scholtus sluiten ouderen vooral hypotheken af die maar een deel van de woningwaarde dekken. „Bovendien zit er erg veel overwaarde in de woning. Met een hypotheek als deze loop je bijna geen risico.”

Bekijk ook: Starter buitengesloten op woningmarkt