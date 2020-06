Stevig verlies Wall Street door coronavrees

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag stevig gedaald. De vrees dat de oplopende coronabesmettingen in sommige Amerikaanse staten het economisch herstel dwars zal zitten, leefde weer op. In de staten Texas en Florida worden sommige versoepelingen, zoals het openen van cafés, weer teruggedraaid. Verder staan Facebook en Twitter in de belangstelling nu Unilever dit jaar niet meer op de sociale netwerken adverteert in de VS.