Beursblog: Meta trekt Nasdaq omhoog en biedt AEX steun

Financieel

Beursblog: Wall Street zet schroom opzij; overname doet Twitter goed

Op Wall Street krijgen de aandelenbeurzen de wind geleidelijk in de rug na een bedrukte start. Vooral techbeurs Nasdaq is aardig op dreef in de aanloop naar de stroom van grote techfondsen die deze week de boeken open doen. Beleggers duiken op Twitter na de inlijving door Tesla-baas Elon Musk.