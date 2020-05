Column: duistere verleidingen voor je brein

Onze hebberigheid leidt tot foute keuzes, en winkeliers springen daarop in. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ons brein is populair, vooral na het boek Wij zijn ons brein van Dick Swaab, en terecht, want het blijft een fascinerend orgaan. Zetel van ratio en emoties, IQ en EQ, en talloze hersenspinsels en -kronkels, die maken dat we gevoelig zijn voor beredeneerde argumenten, maar ook voor duistere verleidingen.