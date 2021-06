’EK-sponsor moet zich wel uitspreken met tonen van regenboogkleur’

Reclameborden in Boedapest in regenboogkleuren. Ⓒ ANP/HH Heineken 103.15 0.05 %

Amsterdam - Vaste sponsors van het Europees Kampioenschap voetbal hebben stelling genomen in de discussie over gendergelijkheid en toonden de regenboogkleur. Daarmee hebben ze het advies van de Europese voetbalbond Uefa om de regenboogkleuren niet in het stadion te laten zien, in de wind geslagen. Ze moeten wel, stellen marketingdeskundigen.