DFT-seminar: hoge bomen vangen veel wind

De grote aandelenmarkten zijn in de eerste maanden van 2021 sterk opgelopen geholpen door het optimisme over de versoepeling van de coronarestricties in een aantal landen. De handhaving van het omvangrijke stimuleringsbeleid speelde daar ook een rol bij. Het grootscheepse fiscale steunpakket vanuit Amerika wakkerde eveneens de kooplust aan. De grote vraag is of er nog meer in het vat zit of dat er een stevige correctie om de hoek staat te wachten?

Geert-Jan Nikken van TradeIdee legt zijn scherpe liniaal langs de verschillende indices, valutaparen, grondstoffen en individuele aandelen. Hij neemt je daarbij in een rondje langs alle velden om de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar door te nemen en welke vermogenstitels absoluut niet mogen ontbreken in je portefeuille, maar ook welke je beter links kan laten liggen

Tijdens het webinar wordt de visie van Nikken in concrete handelsstrategieën met Turbo's vertaald. Ook kunt u LIVE vragen stellen aan de beursexpert.

Wilt u deelnemen aan het gratis seminar op 6 mei dat zal duren van 20.00 tot 21.00 uur. Klik hier om in te schrijven.