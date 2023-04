KPN troeft met hogere winst marktverwachtingen af

Daarmee heeft KPN houdt stijgende omzet op peil. na Marktanalisten rekenden er in doorsnee op dat ceo Joost Farwerck een lichte omzettoename tot €1,32 miljard zou bewerkstelligen.

Vooraf rekenden analisten gemiddeld op een daling van de nettowinst van €179 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 naar €165 miljoen dit jaar. Die winst kwam evenwel met €196 miljoen en 9,6% toename op jaarbasis veel hoger uit.

Bij KPN kwamen meer consumenten en zakelijke klanten voor het mobiele abonnement, zo meldt het woensdag voorbeurs bij de kwartaalresultaten. In breedband botste KPN op sterke concurrentie, met een afname van klanten.

Minder klanten

Het kreeg minder klanten met een gecombineerd abonnement voor mobiel en breedbandinternet. Steeds meer klanten nemen alleen een vast internetabonnement, maar zien af van tv-abonnementen.

KPN sloot een deel van zijn kopernetaansluitingen af, en boekte een toename in klanten die het, ook in nieuwe gebieden, op glasvezel kan aanleggen tegen doorgaans lagere kosten.

Farwerck zegt een herstel in aantallen klanten te zien. Ondanks stijgende energie- en loonkosten zegt hij voor heel 2023 op tempo te liggen om een eerder gepland bedrijfsresultaat van €2,41 miljard te behalen.

Bod Eredivisie-rechten

KPN en andere telecomaanbieders als VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta hebben een bod gedaan op de uitzendrechten van de Eredivisie, bevestigt Farwerck berichtgeving in De Telegraaf.

„Disney verdient daar veel geld aan, dus we dachten: laten we het eens op een andere manier proberen.”

Volgens Farwerck kan het bod van de telecombedrijven meer geld opleveren voor de voetbalclubs. „We bieden nu ook al sport aan en dat is een dure aangelegenheid”, legt Farwerck uit. „Disney, de eigenaar van ESPN, verdient daar goed aan en wij kunnen niet alle kosten doorberekenen aan klanten.”

Het aangepaste bedrijfsresultaat van €584 miljoen over het eerste kwartaal zakte 1,6% op jaarbasis, vooral door hogere kosten, maar bleef net boven de marktconsensus van gepeilde analisten van €581 miljoen.

Meer mkb-klanten

De KPN-divisies Consumer en Business troefden de verwachtingen af met een omzet van respectievelijk €715 miljoen en €454 miljoen. Vooral mkb’ers haakten aan.

Maar de grootzakelijke markt bleef achter, Wholesale leverde in het eerste kwartaal €167 miljoen op, waar de markt rekende op €172,4 miljoen.

KPN voerde de afgelopen maanden zowel prijsstijgingen als kostenbesparingen door. De kostenstijging wordt goedgemaakt door de ’duurzame groei van de omzet’, aldus Farwerck.

Hij stelt dat een dividend van €0,15 per aandeel haalbaar is. De vrije kasstroom ging op jaarbasis 20% achteruit tot €164 miljoen, maar voor heel 2023 rekent Farwerck op nog altijd een verhoogde kasstroom van €870 miljoen. Dat is boven marktverwachtingen.

Afgekoeld

Adviezen van zakenbanken voor KPN lopen uiteen. Analisten van Berenberg haalden het aandeel KPN van hun kooplijst. Het aandeel zou onvoldoende potentie hebben. Morgan Stanley verwachtte woensdag een afgekoelde start van het jaar met negatieve groei van het bedrijfsresultaat. Het Britse Barclays ziet wel meer inkomsten; het verhoogde het koersdoel.

KPN, dat een marktwaarde van €13 miljard heeft, boekte dit jaar in de AEX 12% koerswinst.

Van de 23 adviezen van analisten voor het telecombedrijf, geven 12 een koopaansporing, 10 een houden-aanbeveling en 1 het advies om het te verkopen.