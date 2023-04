KPN troeft met hogere winst marktverwachtingen af

Video

Arts slaat alarm: ‘Dit is een levensgevaarlijke eetgewoonte’

In Nederland bestaat een kleine groep mensen die ervan overtuigd is dat je kunt leven zonder eten en drinken. Je zou dan leven als een 'breatharian', dus van de lucht en energie om je heen. Kan dat überhaupt en wat zijn de gevaren? In de rubriek Spraakmakend besteden de makers aandacht aan een opmer...