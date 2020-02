Ferrari: hogere versnelling in 2020

Vrijwel alle modellen van de automaker vonden vorig jaar gretiger aftrek. De teller stokte bij 10.131 afgeleverde auto’s. Dat waren er 880 meer dan een jaar eerder. In China, Hongkong en Taiwan was sprake van ruim 20 procent meer afzet. Daar stonden mindere verkopen in Noord- en Zuid-Amerika tegenover.

De sportwagens waren bij elkaar goed voor een omzet van bijna 3,8 miljard euro, wat neerkomt op 10 procent groei. Wisselkoerseffecten gaven de opbrengsten mede een impuls. De brutowinst steeg met 11 procent tot 917 miljoen euro. Onder de streep resteerde een bedrag van 699 miljoen euro.

Voor dit jaar rekent Ferrari op een omzet van minstens 4,1 miljard euro, waar eerder op zeker 3,8 miljard euro werd gerekend. De aangepaste operationele winst zal ongeveer 100 miljoen euro hoger uitvallen dan eerder geraamd.