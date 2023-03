Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan prima

Door Sandra Molenaar Kopieer naar clipboard

Wie heeft de hoogste WOZ-waarde? Ⓒ ANP/HH

Bezit u een eigen woning? Dan is waarschijnlijk onlangs de jaarlijkse WOZ-beschikking op uw deurmat gevallen. En waarschijnlijk is de waarde van uw woning (op 1 januari 2022) in de ogen van de gemeente fors gestegen; gemiddeld 17% vergeleken met het jaar ervoor.