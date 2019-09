'AEX begint hoger aan nieuwe week'

Op macro-economisch vlak bleek afgelopen weekeinde dat de Chinese export in augustus onverwacht zijn gedaald. Vooral de uitvoer naar de Verenigde Staten liep sterk terug na de escalatie van het handelsconflict tussen beide landen afgelopen maand.

De aandelen van ABN AMRO en kabel- en telecombedrijf Altice Europe zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Morgan Stanley verhoogden hun adviezen voor beide bedrijven.

KPN

Ook telecomconcern KPN blijft in de schijnwerpers staan. De Belgische beurswaakhond FSMA gaat onderzoek doen naar een aandelentransactie van Dominique Leroy. De Belgische komt binnenkort aan het roer te staan van KPN en komt over van het Belgische Proximus. Kort voor ze haar vertrek daar bekendmaakte, zou ze nog een pakket aandelen van ruim 285.000 euro te gelde hebben gemaakt.

Grootaandeelhouder WPEF VI Holdco III BE van apothekerstoeleverancier Fagron heeft een deel van zijn belang van de hand gedaan. Het fonds, waar investeerders Baltisse en Waterland achter zitten, verkocht 7,25 procent van de aandelen aan een institutionele investeerder.

Beursgang CM.com

Aandeelhouders van natuurvoedingsbedrijf Wessanen hebben zich in ruime meerderheid achter het overnamebod van een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners geschaard. Volgens de partijen is 91,35 procent van de stukken aangemeld.

Op het gebied van beursgangen meldde Het Financieele Dagblad dat technologiebedrijf en Formule 1-sponsor CM.com naar de Amsterdamse beurs wil. De banken ABN AMRO en Jefferies zouden zijn aangesteld om het proces te begeleiden. Het is niet duidelijk hoeveel geld het Bredase bedrijf wil ophalen en wanneer de beursgang moet plaatsvinden.

Europese beurzen

De Europese beurzen gingen vrijdag overwegend licht vooruit. De AEX-index klom 0,1 procent tot 569,84 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent zakte tot 822,74 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Ook Wall Street sloot met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 26.797,46 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1026 dollar waard, tegen 1,1042 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 57,11 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 62,05 dollar per vat.