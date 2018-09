Negatief resultaat voor NSE

Ⓒ new sources energy

Amersfoort - New Sources Energy (NSE) heeft in de eerste drie kwartalen zijn gebroken boekjaar een negatief resultaat in de boeken gezet. Uit het handelsbericht van de lege beurshuls blijkt verder dat het bedrijf financiering heeft geregeld met zijn grootaandeelhouder, de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE).