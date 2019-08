Brandstofkosten drukken resultaat Qantas

Qantas zette in het boekjaar dat eind juni eindigde een onderliggende winst voor belasting in de boeken van 1,3 miljard Australische dollar, omgerekend bijna 796 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 1,6 miljard Australische dollar. De omzet van Qantas, dat bijna 100 jaar oud is, dikte met 5 procent aan tot ongeveer 18 miljard Australische dollar.

De winst op de binnenlandse markt, de belangrijkste voor Qantas, daalde met 3,3 procent. Internationaal deed de onderneming betere zaken. Qantas kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan.