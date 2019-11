Goudprijs duikelt onder $1500

Goud heeft als vluchtheuvel even afgedaan nu aandelenbeurzen, zelfs obligatierendementen en de Amerikaanse dollar in waarde toenemen met de mogelijkheid van een gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China in zicht.

De betere dan verwachte inkoopmagagerscijfers, vacatures en productiviteit van de dienstensector in de Verenigde Staten hielpen de neergang van goud. Voor de dienstensector werd dinsdagmiddag een indexcijfer van 52,6 verwacht, dat werd 54,7. Daarmee luwt de vrees dat de Amerikaanse economie snel naar een recessie zal gaan.

Ook de prijs van zilver ging met 2,5% terug.

Beurzen verbonden aan Wall Street gingen bij opening naar records, de tweede dag op rij, om daarna licht af te koelen.