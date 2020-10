Oud-topbankiers in Italië achter tralies om fraude

De rechtbank in Milaan veroordeelde Fabrizio Viola, de voormalige topman van de bank, en oud-voorzitter Alessandro Profumo tot een celstraf van zes jaar. Profumo is op dit moment topman van het Italiaanse industrieconcern Leonardo, voorheen bekend als Finmeccanica.

Profumo en Viola zouden zich zich tussen 2012 en 2015 schuldig hebben gemaakt aan de fraude. Ze zetten verschillende transacties als aandeleninkopen in de boeken, terwijl het in werkelijkheid om derivaten ging. Met die boekhoudkundige truc zouden ze verliezen bij ’s werelds oudste bank hebben verbloemd.

De twee oud-bankbestuurders zijn volgens het Italiaanse persbureau ANSA ook veroordeeld tot een boete van ieder 2,5 miljoen euro. Daarnaast mogen ze twee jaar lang geen leidinggevende functie bij een bedrijf bekleden en is het hun vijf jaar lang verboden een publieke functie te hebben.

Advocaten van Viola en Profumo waren niet direct bereikbaar voor commentaar, maar hebben altijd volgehouden dat er nooit misleidende informatie aan de financiële markten is verstrekt. In Italië is een vonnis pas definitief nadat er voor de derde keer een oordeel over is geveld.