Gezamenlijke gesprekken landbouwakkoord geklapt: LTO stelt kabinet ultimatum

De Telegraaf meldde dinsdag dat de gezamenlijke gesprekken over een landbouwakkoord worden gestaakt en partijen één op één nog langs mogen komen bij gespreksvoorzitter Chris Kalden. Dit zullen volgens betrokkenen ’biechtstoelsessies’ worden, een tactiek die ook stikstofbemiddelaar Johan Remkes tijdens de laatste formatie toepaste om een doorbraak te forceren.

Kalden zal vervolgens een ’document’ opstellen. Het is onduidelijk of partijen zich daarin kunnen vinden. Het zou een ’onderhandelaarsakkoord’ moeten zijn.

Maar LTO doet ’niet aan deelakkoorden’, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. „We werken aan een landbouwakkoord en geen ander akkoord.” Hij zegt dat in de vele gesprekken die zijn gevoerd geen duidelijkheid is gekomen over de omgang met dierlijke mest, het verdienvermogen van boeren en de mate van bescherming van landbouwgrond.

„Bovendien is het cruciaal dat de overheid aangeeft hoeveel budget er komt voor de gemaakte afspraken. Ik zie het niet gebeuren dat we daar met elkaar uit komen door het proces nog meer te vertragen. We kunnen wel eindeloos door blijven praten, maar met een herhaling van argumenten komt een oplossing niet dichterbij. Het ministerie weet inmiddels heel goed waar wel en geen draagvlak voor is onder boeren en tuinders. Het is tijd voor besluiten.”

Deadline

Van der Tak wil daarom uiterlijk in de week van 8 mei duidelijkheid hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in maart het landbouwakkoord rond zou zijn.

Ook andere partijen geven aan dat de gesprekken stroef zijn verlopen. NAJK-voorzitter Roy Meijer (van de jonge boeren) zegt dat de partijen ’op thema’s nog ver uit elkaar liggen’. Milieuorganisatie LandschappenNL erkent dat de ’moeilijke dingen zijn opgespaard voor het laatst’.

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, staat in Hierden de pers te woord na afloop van een gesprek over het landbouwakkoord. Ⓒ ANP

Minister Piet Adema (Landbouw) zegt dat het ’buitengewoon spannend aan tafel’ was en er komende weken een ’verdere verdiepingsslag nodig is’. Hij wil ’geen deadline stellen’, zoals LTO wel doet. „De motivatie is er, maar het is echt niet gemakkelijk. Het moet een voldragen akkoord zijn, het gaat mij niet om de laatste dag, maar we koersen nu op halverwege mei.”

Stikstof

Los van de inhoud van het landbouwakkoord blijft ook stikstof nog een belangrijk pijnpunt. In het landbouwakkoord wordt niet onderhandeld over het toekomstige stikstofbeleid, maar LTO heeft eerder al aangegeven dat het roer om moet voor het akkoord überhaupt getekend kan worden.

Voorman Van der Tak herhaalt die boodschap dinsdag en legt de bal nadrukkelijk bij het kabinet. Van der Tak: „Richten we ons op 2030 of op 2035? Is er wel of geen sprake van gedwongen onteigening van boeren en tuinders vanuit het Rijk? Komt er een alternatief voor de kritische depositiewaarde in de wet én in de vergunningverlening? Je kunt géén akkoord sluiten dat op draagvlak kan rekenen onder boeren en tuinders zolang die vragen niet beantwoord worden.”

Regeringspartij CDA heeft aangegeven de stikstofparagraaf - en dan met name de versnelling naar 2030 - te willen heronderhandelen. Rond die discussie hangt in Den Haag echter nog steeds dikke mist, nu het kabinet voorlopig zegt vast te houden aan het coalitieakkoord met daarin doeljaar 2030.