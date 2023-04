Ingewijden: gezamenlijk overleg landbouwakkoord geklapt

Ingewijden melden aan De Telegraaf dat partijen ondanks wekenlange heisessies op cruciale onderwerpen zoals mest, landbouwgrondgebruik en bijvoorbeeld pesticiden nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan.

Na de twee laatste intensieve praatsessies zal dinsdagmiddag daarom een einde worden gemaakt aan de gezamenlijke praatsessies, zeggen Haagse bronnen. De bedoeling is dat alle partijen nog eenmaal hun zegje zullen doen bij voorzitter Chris Kalden. Dit zullen volgens een betrokkene ‘biechtstoelsessies’ worden, een tactiek die ook stikstofbemiddelaar Johan Remkes tijdens de laatste formatie toepaste om een doorbraak te forceren. Kalden zal vervolgens een document op gaan stellen, maar onduidelijk is of partijen zich daarin kunnen gaan vinden. Dit zou volgens een Haagse ingewijde een ’onderhandelaarsakkoord’ moeten vormen.

Maar of boerenpartijen akkoord gaan met een ’onderhandelaarsakkoord’ is nog maar de vraag. Voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) Henk Bleker liet al aan zijn leden weten dat als de garanties die hij vraagt niet worden overgenomen, zijn partij ’de activiteiten binnen het landbouwakkoord-proces staakt’ en ’geen verantwoordelijkheid neemt voor onderdelen van het akkoord die mede door onze input tot stand zijn gekomen’.

Stikstofbeleid

Afgelopen vrijdag meldde minister Piet Adema (Landbouw) al dat een aantal partijen ’best wel stevig uit elkaar’ liggen. Dat geldt op het gebied van mest, grond en ketenpartijen. Maar ook op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, zo zeggen ingewijden. Ook afgelopen twee dagen hebben LTO, Biohuis, de NAJK voor de jongere boeren, ketenpartijen CBL en FNLI en milieuorganisatie LandschappenNL, provincies en het ministerie van Landbouw weer om tafel gezeten, maar dit leidt vooralsnog niet tot een handtekening onder een document.

Heet hangijzer voor veel partijen is nog steeds de stikstofproblematiek en de jaartallen die die overheid daarvoor wil hanteren. LTO-voorman Sjaak van der Tak zei na de verkiezingsoverwinning van BBB dat het stikstofbeleid drastisch op de schop moet.

De voorman van de grootste boerenbelangenorganisatie eiste verder dat gedwongen onteigening van boeren van tafel moet. Ook het kabinetsplan om de halvering van de stikstofuitstoot te versnellen naar 2030 moest wat hem betreft in de prullenbak belanden. „Als dat niet gebeurt, komt er ook geen Landbouwakkoord”, zei hij in De Telegraaf.

PAS-melders

Regeringspartij CDA heeft aangegeven dit onderwerp -en dan met name de versnelling naar 2030- te willen heronderhandelen. Over de discussie over de jaartallen hangt nog steeds dikke mist, nu het kabinet -tot het CDA wil onderhandelen- vasthoudt aan het coalitieakkoord met daarin het jaar 2030. „Maar je kunt niet van de poldertafel verwachten dat zij het alvast maar gaan oplossen omdat de politiek geen duidelijkheid over de kaders wil geven”, zegt een ingewijde.

Daarom wordt de bal nu weer bij politiek neergelegd: die zullen ook op het gebied van stikstof met ‘duidelijke kaders’ moeten komen voor er überhaupt een akkoord kan worden gesloten, meldt een ingewijde. Ook wachten boerenorganisaties nog steeds op toezeggingen nu veel PAS-melders (boeren die door gepruts van de overheid illegaal zijn gemaakt, red.) nog niet zijn gelegaliseerd. Daarnaast eisen ze een garantie dat de Kritische Depositiewaarde (KDW) snel uit de stikstofwet wordt geschrapt.

Dinsdagmiddag zullen de partijen hun standpunt toelichten bij een kasteel in het oosten van het land. Een woordvoerder van voorzitter Kalden laat weten dat het overleg wat hem betreft ’niet geklapt’ is, onder meer omdat de partijen dinsdagmiddag nogmaals gezamenlijk bijeen komen. „Daarna volgt een persmoment en kunnen partijen zelf zeggen hoe ze er in zitten.”