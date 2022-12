Oproep | Moet u straks bijbetalen om bij uw vaste zorgverlener te blijven?

Door Redactie DFT Geld

Amsterdam - Dreigt u volgend jaar te moeten bijbetalen om bij uw vaste behandelaar te blijven, omdat uw zorgverzekeraar geen restitutiepolis meer aanbiedt en het nog niet duidelijk is of uw zorgverlener wel gecontracteerd is? Dan horen we graag van u!