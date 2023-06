Energiereus Eneco schroeft winst fors op: ’uitbreiding met windpark en waterstof’

,,De energiecrisis heeft ertoe geleid dat mensen meer zijn gaan besparen”, zegt ceo As Tempelman over de sterke groei van de aantallen warmtepompen. Nieuwe modellen kunnen het gasverbruik met driekwart verminderen.

Eneco zegt, nadat het maanden louter variabele contracten kon aanbieden, inmiddels fors meer vaste energiecontracten van een tot drie jaar af te sluiten onder zijn twee miljoen klanten.

Tempelman meldt donderdag bij presentatie van de Eneco-jaarcijfers over 2022 dat zijn klanten grote bezorgdheid voelen over de tarieven, bij een groeiende energiearmoede, waar mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen. Het energieconcern, betrokken bij het Noodfonds en schuldverlichting, houdt vast aan zijn incassopraktijk om klanten ook bij een opgelopen energierekening niet af te sluiten. „We verwachten dat het noodfonds €40 miljoen gaat uitkeren”, aldus ceo Tempelman.

Nieuw windpark

Eneco gaat met het Noorse energiebedrijf Equinor deelnemen aan de inschrijving voor de aanleg van offshore windpark IJmuiden Ver, 54 kilometer voor de kust. Vanaf 2027 zal dat 4000 megawatt aan stroom aan land brengen.

Met zijn grootaandeelhouder Mitsubishi wil Eneco in Nederland met het consortium de grootste waterstoffabriek neerzetten. Het energiebedrijf zegt donderdag op koers te liggen om de hoeveelheid recyclebare energie te verdubbelen, dankzij extra vermogen van nieuwe zon- en windparken zoals op de Maasvlakte.

Het concern ziet dat over afgelopen kwartalen in de energiecrisis dat het tekort aan gas, waarmee het zijn centrales draaiend houdt, in Europa grotendeels maar niet volledig wordt aangevuld met geïmporteerd gas (lng).

Volgens ceo As Tempelman ging het om ’een uitzonderlijk roerig jaar, vooral als gevolg van de vreselijke oorlog in Oekraïne’. De schaarste op de markt en gemaakte kosten leidden tot prijzen van ’ongekend niveau’ en een omzetstijging over die eenmalig verlengde periode van €5,1 miljard naar €13,1 miljard.

Groene investering

,,Een groot deel van de winst is afkomstig van onze handelsactiviteiten dankzij de flexibiliteit die we hebben”, zegt cfo Jeanine Tijhaar, die €642 miljoen aan investeringen aankondigde, voor ruim €520 miljoen in duurzame activiteiten. ,,We verwachten ook komend jaar voor rond €500 miljoen te investeren.” De stroom van Eneco is voor de helft nu ’duurzaam’, vooral afkomstig uit zon en wind.

Vanwege de extreem hoge energieprijzen, vroeg de Tweede Kamer om doorrekening van de omzet en winst van energiebedrijven. Volgens de ACM zijn de winsten die Eneco, Essent en Vattenfall maakten op de historisch ongekende tarieven niet hoger dan in eerdere jaren. Volgens de doorrekening van de toezichthouder lagen de winsten van de de drie grootste aanbieders in 2022 tussen de 0 en 5%.