Jeff Bezos wil 100 miljoen dollar geven aan Hawaï na bosbranden

Bezos en Sanches willen een fonds creëren om "Maui te helpen er weer bovenop te komen, nu en in de komende jaren", meldde Sanchez in een bericht op Instagram. Verder zegt ze daarin "kapot" te zijn van de recente gebeurtenissen op het eiland. Bezos bezit bovendien een landgoed aan La Perouse Bay, op het zuidelijke puntje van Maui. Het is niet bekend of dat ook getroffen is.

Zeer dodelijk

Het dodental van de bosbranden overtreft inmiddels dat van een tsunami in 1960 waarbij 61 doden vielen. Daarmee zijn de branden de dodelijkste natuurramp op de eilandengroep sinds Hawaï toetrad tot de Verenigde Staten in 1959.