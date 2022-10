Aldel failliet verklaard: ’personeel hoopt op doorstart’

De curator Erik Eshuis heeft de werknemers van Damco Aluminium Delfzijl (Aldel) volgens cfo Eric Wildschut ingelicht.

Maandag werd de surseance van betaling door de rechtbank Groningen uitgesproken. ,,Sinds maandag is het niet gelukt om partijen te interesseren. In overleg met de curator is besloten dat het te duur werd om die situatie door te laten gaan en is het faillissement aangevraagd”, zegt Wildschut.

Het geld voor een sociaal plan voor het personeel is gegarandeerd, bevestigt de vakbond FNV.

Personeel van Aldel leverde goed product, maar hoge gasprijs en gebrek aan steun maakten het werk te duur. ,,We hopen op doorstart”, aldus cfo Wildschut. Ⓒ Jos Schuurman

,,Mogelijk kan het nog tot een doorstart van Aldel komen”, zegt vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg van FNV. ,,Zonder schuldenlast na een faillissement zijn er andere gesprekken en wellicht gegadigden. Die partijen hebben we nu nog niet gezien”, zegt hij.

’Slachtoffer’

Beuzenberg noemt Aldel een van de slachtoffers van de recent enorm hoge energielasten door de gestegen gasprijs. Aldel verbruikt veel gas voor zijn smelterij en schakelde grote delen van de fabriek afgelopen maanden af. Eerder zag het Groningse bedrijf zich door de gascrisis genoodzaakt zo’n 175 van de 200 werknemers te ontslaan.

Beuzenberg: ,,Het bedrijf is ook slachtoffer van het Rijk dat zich heel erg afzijdig houdt. In andere landen steunt de overheid energie-intensieve bedrijven zoals Aldel wel. Daarmee is er in Europa een ongelijk speelveld.”

Het is de derde keer in het bestaan van de smelter uit Delfzijl dat het bedrijf failliet is verklaard. ,,We blijven hopen dat er zonder de schulden bedrijven interesse hebben voor een mooi bedrijf, dat aantoonbaar goede producten levert. Het zou zonde zijn als de werkgelegenheid in het gebied verloren gaat”, zegt cfo Wildschut.

Het Groningse Purified Metal Company (PMC), een recyclingfabriek voor vervuild staal, vroeg in september uitstel van betaling aan.