Pokerspel rond Lelystad Airport

Dat blijkt uit een rondgang in de sector naar aanleiding van de publicatie van de zogeheten verkeerverdeelregels (VVR). Alleen luchtvaartmaatschappijen die een landingsslot achterlaten op Schiphol zijn welkom op Lelystad, is het plan van het kabinet.

Discriminatie

„Ik twijfel of het in de praktijk neutraal zal uitwerken”, zegt luchtvaarteconoom Jaap de Wit. De vrijgekomen ruimte op Schiphol moet namelijk benut worden voor met name intercontinentale vluchten „Dan kom je toch snel bij KLM uit, want deze zorgt voor een groot deel van het transferverkeer. Ik vraag me af of de regel niet discriminerend werkt.”

,,Dan gaat zo’n VVR niet werken. Lelystad Airport is niet aantrekkelijk genoeg voor toeristenvluchten, als we daarmee schaarse slots op Schiphol zouden moeten opgeven”, zegt Corendon-baas Steven van der Heijden. Hij waarschuwt ook voor discriminatie van de KLM-groep, waar Transavia onderdeel van uit maakt. „Daar kunnen wij de dupe van worden. Wat er ook gaat gebeuren, het moet wel eerlijk zijn”. Corendon heeft samen met Transavia en Ryanair interesse getoond in de luchthaven.

Aanvullende maatregel

KLM zelf heeft ook kanttekeningen bij het uitplaatsingsvoorstel van het kabinet. „Helaas is er geen verplichting opgenomen in de VVR, dat betekent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om zeker te stellen dat Schiphol primair wordt ingezet voor intercontinentale vluchten”, zegt een woordvoerder. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Water is de opening van Lelystad Airport nu voorzien in 2020. Er moeten echter nog een aantal politieke hindernissen genomen worden, zoals het luchthavenbesluit. Maar zelfs dan kan de minister op eigen houtje anders beslissen, zoals ze eerder dit jaar deed. In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen stelde minister Van Nieuwenhuizen de opening een jaar uit vanwege het protest in Overijssel en Gelderland.

TUI verwelkomt de extra capaciteit die Lelystad kan bieden. ,,Maar wij willen toch vooral focussen op de inzet van de vrijgekomen ruimte op Schiphol. In het belang van Nederlandse vakantiegangers en omwonenden pleiten we ervoor rekening te houden met duurzaamheid en innovatie van ingezette vliegtuigen,” aldus woordvoerster Petra Kok. Dat zou volgens haar voorrang moeten krijgen boven type reiziger en bestemming.

Zwart circuit

De Europese Commissie moet de verdeelregel nog goedkeuren. „Mogelijk ontstaat er zo een zwart circuit, waarbij landingsslots onder de tafel verhandeld worden”, aldus luchtvaarteconoom Wit. Het ministerie van Infrastructuur en Water stelt in een reactie dat het om ruilhandel gaat. „Slothandel wordt nog onderzocht”, stelt een woordvoerder. De Wit: „Ik verwacht dat er met Lelystad hetzelfde gaat gebeuren als met Eindhoven. De luchthaven loopt spontaan wel vol door nieuwe vraag.”