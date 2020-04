Pakketbezorgers: ’Werkdruk door coronacrisis te hoog’

Winkelsluitingen en het gebod om zo veel mogelijk thuis te blijven hebben voor een enorme toename in onlinebestellingen gezorgd. Pakketbezorgers draaien hierdoor dagen die normaal gesproken rond Sinterklaas en Kerstmis voorkomen.

Tegelijkertijd kosten extra handelingen wegens het coronavirus de bezorgers meer tijd, stelt de BVPD. Het gaat bijvoorbeeld om checks op identiteitsbewijzen op anderhalve meter afstand. De werkdruk is volgens de belangenvereniging extra hoog nu veel bezorgers uit voorzorg ziekteverlof nemen.

’Hoger tarief’

Op de achtergrond speelt een langer lopend conflict over de tarieven die PostNL pakketbezorgers betaalt. Die zijn volgens de BVPD te laag. Pakketbezorgers eisen in een brief aan PostNL-topvrouw Herna Verhagen een hoger tarief, betaling van alle gemaakte uren en een vergoeding voor extra werkzaamheden.

Als PostNL niet voor maandagochtend 09.00 uur ingaat op de eisen, stapt BVPD naar de rechter. Ook dient de organisatie dan een klacht in bij de Autoriteit Consument & Markt wegens misbruik van de monopoliepositie.

PostNL kon nog niet direct reageren op de brief.