Pensioenfondsen dicht bij korten

Voor het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), twee van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland, geldt dat zij nog anderhalf jaar hebben om hun financiële situatie op orde te brengen. Anders moeten zij gaan korten. Maar in de eerste helft van dit jaar is de klad in de opmars van pensioenfondsen gekomen. Deskundigen schetsen een somber beeld van de herstelmogelijkheden in de komende periode.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank spreekt tegen deze krant ook zijn zorgen uit over het voortploeteren van de pensioenfondsen.

